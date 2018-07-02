В Киеве двое неизвестных ограбили администрацию на рынке и прострелили ногу женщине. Преступление произошло в Шевченковском районе столицы.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева. Ранее СМИ писали, что грабили конвертационный центр.

"Двое неизвестных в масках забежали в помещение администрации, совершили несколько выстрелов, забрали деньги и скрылись на автомобиле. В результате происшествия одна женщина получила ранения ног", - указано в опубликованном сообщении.

Согласно ему, сообщение о разбойном нападении поступило около 13:00.

Прибывшие на место происшествия правоохранители опросили свидетелей и очевидцев и предварительно установили, что два человека в масках и в темной одежде забежали в офис арендодателей помещений на рынке, начали стрельбу по ногам присутствовавших там людей, забрали сумку с деньгами и скрылись.

С места преступления нападавшие скрылись на автомобиле "ВАЗ", который впоследствии патрульные полицейские обнаружили на улице Дегтяревской.

"В результате происшествия одна женщина получила огнестрельные ранения ног. Ей оказывают медицинскую помощь", - сообщает пресс-служба.

Сведения о происшествии внесены в журнал единого учета Шевченковского управления полиции, решается вопрос о правовой квалификации события.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

"Страна" разбиралась, почему в Киеве жертвами карманников все чаще становятся украинские и зарубежные ВИПы.

Очередной жертвой "щипачей" стала гендиректор одного из украинских телеканалов Евгения З., которая в районе ТРЦ "Гулливер" обнаружила пропажу кошелька с двумя тысячами долларов и одной тысячей гривен из дамской сумочки, а также исчезновение прав и техпаспорта на ее имя на автомобиль BMW.

Как сообщала "Страна", в Киеве с помощью камер-видеонаблюдения оперативно задержали грабителя-мотоциклиста.

Благодаря быстрому реагированию и полученному видео с камер наблюдения, злоумышленника на мотоцикле задержали в Днепровском районе.

Отметим, что вор познакомился с женщиной в кафе, украл у нее кольцо и съел его.