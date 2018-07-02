В понедельник, 2 июля курс гривны к валюте США на закрытии межбанка установился на уровне 26,27-26,33 за $1. По сравнению с утренними торгами доллар продолжил дорожать и прибавил сразу 6 копеек.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 17:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,27-26,33 гривны;

Евро - 30,49-30,56 гривны;

Российский рубль - 0,4153-0,4166 гривны.

Напомним, 2 июля котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 10:00 установились на уровне 26,21-26,28 гривни за доллар.

Как сообщала "Страна", в первый день после длинных выходных доллар в Украине подорожал и по официальному курсу НБУ.

Курс доллара, по сравнению со значениями среды, 27 июля, поднялся на 14 копеек.

Отметим, что гастарбайтеры из Польши резко увеличли поток денег в Украину.