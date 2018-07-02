Программа развития организации объединенных наций (ПРООН) поставила в Украину партию сывороток против ботулизма в качестве гуманитарной помощи. Об этом говорится в сообщении ПРООН.

"В Украину прибыла партия сывороток против ботулизма. Второй год подряд сыворотки канадского производства, по просьбе Министерства здравоохранения Украины, в качестве гуманитарной помощи предоставляет ПРООН", - говорится в нем.

При этом размер партии не сообщается.

Согласно сообщению, антитоксин был в максимально сжатые сроки закуплен ПРООН.

Высококачественные лекарства канадского производства на прошлой неделе были переданы на специализированный склад Министерства здравоохранения.

Первая сыворотка 30 июня уже была введена больному в Херсонской области, которому был диагностирован ботулизм.

Напомним, 2 июня в Минздраве подсчитали заболевших ботулизмом и умерших от этой болезни.

Как сообщала "Страна", В КГГА объяснили, почему в Украине нет сыворотки от ботулизма.

Мы писали, что жара пришла, а с ней и ботулизм. В Киеве зафиксировали случай отравления вяленой рыбой.