Трансляция матча между сборными России и Испании на телеканале "Интер" собрала самую высокую долю среди всех трансляций с начала чемпионата мира по футболу. Доля матча по аудитории 18+ в Украине составила 23,1%, а в городах с населением более 50 тыс. – 25,5%. Матч смотрели 4,4 миллионов человек в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба телеканала "Интер".

По аудитории 18-54 в крупных городах доля трансляции составила 21,7%. Матч Испания – Россия, который закончился сенсационной победой хозяев поля, стал безоговорочным лидером своего слота по всем трем аудиториям.

Фото: inter.ua

Футбольный поединок между сборными России и Испании до последнего держал в напряжении болельщиков обеих команд. Счет игры был открыт автоголом российской сборной уже на 11-й минуте. От неожиданности весь восьмидесятитысячный московский стадион "Лужники" замолчал на несколько мгновений.

На 40-й минуте мяч попал в руку Жерару Пике – судья назначил пенальти. Гол в ворота испанцев реализовал Артем Дзюба, тем самым сравняв счет матча. В основное время, как и за два дополнительных экстра-тайма по 15 минут, победителя определить так и не удалось. С результатом 3:4 в серии послематчевых пенальти сборная России впервые в своей истории прошла в 1/4 финала чемпионата мира по футболу.

Фото: inter.ua

Второй матч воскресного дня между сборными Хорватии и Дании также лидировал в своем слоте. Его доля по аудитории 18+ в Украине составила 17,0%, в крупных городах – 19,8%. По аудитории 18-54 в крупных городах трансляция прошла с долей 17,6%.

Этот поединок был не менее драматичным и зрелищным. Не успел прозвучать стартовый свисток, как Дания открыла счет, забив гол в хорватские ворота. Это самый быстрый гол на ЧМ-2018. Но уже на 4-й минуте хорват Марио Манджукич, воспользовавшись нерасторопностью датчан у своих ворот, забил гол и сравнял счет. Дальнейшую судьбу сборных на мундиале определили пенальти. В послематчевой лотерее скандинавам не хватило везения. Оба вратаря играли блестяще: датский голкипер отразил два удара, но его хорватский коллега взял три, тем самым подарив своей команде место в четвертьфинале.

После футбольных трансляций зрители остались на "Большую игру". После матча Испания – Россия доля программы по аудитории 18+ в Украине составила 10,7%, в крупных городах – 12,8, а среди зрителей 18-54 в крупных городах – 10,7%. Ночной выпуск программы после игры Хорватия – Дания собрал долю по аудитории 18+ (Украина) 8,6%, среди зрителей 18+ (50+) – 9,9%, а по аудитории 18-54 (50+) – 9,7%.

Трансляции футбольных матчей и "Большую игру" на телеканале "Интер" посмотрели 6,5 млн человек в Украине. По аудитории 18-54 (50тыс.+) "Интер" стал лидером дня на украинском телерынке с долей 13,0%.

Напомним, Нацсовет, окруженный радикалами, перенес заседание по лишению "Интера" лицензии.

Также "Страна" писала, что концерт ко Дню Победы на "Интере" собрал самую большую (четверть всей взрослой аудитории страны) долю зрителей среди всех телеканалов.