Авиакомпания Bravo Airways, из-за задержания рейсов которой ранее тысячи туристов застряли в аэропортах "Киев" и "Борисполь", отменила один из рейсов в Польше.

Не полетел самолет из Люблина в Харьков. Об этом сообщила одна из пассажирок рейса.

"Bravo Airways отменили рейсы из Люблина в Харьков. И никому об этом не сказали. В итоге - ночь в аэропорту. Дозвониться уже 1,5 часа невозможно. Никто ничего не говорит, в аэропорту отморозились, сказали связывайтесь с авиакомпанией. Ищем варианты, как выехать в Украину. Автобусы, поезда, все только утром", – написала в Facebook Катерина Гусаченко.

Она также отметила, что в компании не брали трубку, когда пассажиры пытались дозвониться.

"Жесть в том, что мы ехали целый день сюда из Вроцлава. Если бы знали, то изменили бы планы раньше и не были бы такими уставшими", – добавила Гусаченко.

Девушка также сообщила, что встретила людей с рейса на Киев, который также отменили. Туристы рассказали, что никому не пришло СМС-уведомление. Некоторые пассажиры жили за счет компании пятые сутки.

Позже ей все же ответили представители Bravo Airways в Facebook.

"Удивительно, но факт. Что спустя 12 часов они ответили на мое сообщение в "фб" и спросили: "Вы, наверное, хотите компенсацию получить? Мы Вам форму отправим". Было бы неплохо отвечать на звонки, когда люди в аэропорту", – резюмировала она.

Фото: facebook.com/katerina.gusachenko

"Страна" разбиралась, почему в Украине и по всему миру застряли тысячи наших туристов.

Как сообщала "Страна", в аэропорту "Киев" задерживают рейсы, сотни человек не могут улететь на отдых. Пассажиры пытались выяснить причины задержки одного из рейсов у авиаперевозчика. Сначала им отвечали, что самолет сломался, потом - что в компании возникли финансовые трудности, а потом вообще перестали поднимать трубку.

Также сотни украинских туристов застряли в аэропорту Туниса. Пассажиры должны были вылететь в Украину самолетами компании Bravo Airways. Однако, по их словам, авиакомпания и туроператор Oasis Travel в лице принимающей компании Insight Holidays не выполняют своих обязательств по возврату их домой.