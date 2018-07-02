Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий сохранит свою должность после рассмотрения жалобы на него Квалификационно-дисциплинарной комиссией прокуроров.

Об этом сообщает издание INSIDER, ссылаясь на заключение члена квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров (КДКП) Александра Ковальчука.

Холодницкого пытаются уволить по представлению главы НАБУ Артема Сытника и генпрокурора Юрия Луценко после скандала с прослушкой в кабинете главы САП.

Так, из заключения следует, что жалоба генерального прокурора Юрия Луценко и директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника является мотивированной, но статья закона о руководителе САП, которая дает исчерпывающий перечень оснований его увольнения с должности, не содержит такой причины.

Отмечается, что заседание КДКП относительно действий антикоррупционного прокурора запланировано на следующую неделю, там и будет оглашено окончательное решение.

Фото: theinsider.ua

Как сообщала "Страна", в марте выяснилось, что в кабинете главы САП Холодницкого была установлена ​​"прослушка". Как стало известно, дело в отношении Холодницкого ведет ГПУ с применением оборудования НАБУ.

Также мы разбирались, для чего Луценко на самом деле добивается увольнения Холодницкого.