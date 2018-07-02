В Киеве со стрельбой ограбили конвертационный центр в Шевченковском районе. Три вооруженных человека забрали наличку и сбежали с места преступления на автомобиле "ВАЗ 2110" серого цвета.

Об этом сообщает "Эспрессо".

Помещение конвертцентра находилось в отдельном одноэтажном здании.

Забежав внутрь, грабители открыли огонь из пистолета и ранили одну из работниц центра.

С огнестрельным ранением ноги ее забрала карета скорой помощи.

Совершив еще пять выстрелов, нападавшие скрылись.

Позже полиция обнаружила их автомобиль недалеко от места преступления.

Сумма, которую присвоили бандиты, не разглашается. На месте преступления работают следователи.

Фото: espreso.tv

Фото: espreso.tv

Как сообщала "Страна", ранее в Киеве мужчина с ножом попытался ограбить кредитное заведение на Дорогожичах.

Также "Страна" писала, что в столице мужчины в масках на BMW ограбили хозяйку Volvo.

Напомним также, что в Киеве парня избили и ограбили после знакомства с девушкой.