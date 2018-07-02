Группа британских ученых из Музея Уэльса и Лейстерского университета объяснила, как и на чем доставляли камни для строительства мегалитического сооружения Стоунхендж.

Результаты их исследования опубликованы в журнале Antiquity.

Специалисты повторно изучили работы геолога Герберта Томаса, впервые выдвинувшего гипотезу о том, что камни были доставлены с гор Пресели. Согласно его теории, их переправляли на лодке вдоль побережья.

Ученые пересмотрели эту теорию, проведя анализ образцов, собранных в 1906 году, еще до того, как Томас начал свои исследования.

Они к выводу, что сначала камни спускали к реке Монноу на животных, а после переправляли через реку Северн или спускали вниз к Эйвону.

Стоунхендж - загадочное каменное сооружение в графстве Уилтшир, один из самых знаменитых археологических памятников в мире. Для его строительства, которое началось примерно в 2600 году до нашей эры, использовались валуны песчаника и привозимые издалека голубые камни из диабаза, довольно твердой вулканической породы.

Он состоит из кольцевых и подковообразных сооружений, построенных из больших вертикально поставленных каменных глыб (менгиров). очный перевод старинного староанглийского названия Стоунхенджа - Stanhengues (Станхенг) остаётся достаточно неопределённым. Хотя переводы делались ещё в Средневековье

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