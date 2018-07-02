Пограничная служба Украины отказала корреспонденту Дождя Алексею Коростелеву в пересечении границы. Соответствующий документ ему предъявили в киевском аэропорту "Борисполь", передает "Дождь".

Коростелев ехал на тренинг по журналистским расследованиям, который организует консорциум OPEN Media Hub (совместный проект Евросоюза и Thomson Foundation). При прохождении паспортного контроля в "Борисполе" утром 2 июля ему сказали о необходимости пройти собеседование. После разговора у журналиста забрали паспорт.

Спустя четыре часа сотрудник погранслужбы передал Коростелеву документ об отказе в пересечении границы. В нем говорится, что корреспондент не подтвердил цель поездки в страну, а также наличие достаточного количества денег - из расчета 50 долларов на каждый день нахождения в стране.

В документе также сказано, что у Коростелева нет приглашения от организаторов тренинга. По словам корреспондента, приглашение у него есть, а все расходы, связанные с мероприятием, взяли на себя организаторы. Пограничники сказали, что Коростелеву дадут билет на рейс до Кишинева, откуда он прилетел в украинскую столицу.

Тренинг, организованный OPEN Media Hub, пройдет в Киеве со 2 по 6 июля. Кроме Коростелева, в нем участвует еще одна российская журналистка, а также их коллеги из Украины, Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии и Молдавии. По словам Коростелева, проблемы при пересечении границы возникли только у него.

За последние годы Коростелев дважды ездил в Киев по редакционному заданию. В "Донецкой..." и "Луганской народных республиках" и в Крыму он не был (в пересечении украинской границы отказывают из-за посещения этих территорий).

В пресс-службе Службы безопасности Украины Дождю сообщили, что у ведомства претензий к Коростелеву нет, и посоветовали обратиться в Государственную пограничную службу страны. Там "Дождю" не смогли предоставить оперативный комментарий.

Для въезда в Украину иностранцы обязаны иметь с собой денежную сумму, которая определяется по количеству дней пребывания и размеру прожиточного минимума. Она рассчитывается по формуле ((20 х Пmin (прожиточный минимум): 30) х (число дней пребывания в стране + 5). Прожиточный минимум в стране составляет 1777 гривен. Коростелев планировал находиться в Украине с 1 по 7 июля — таким образом, для пересечения границы у него должно было быть около 540 долларов.

Как сообщала "Страна", ранее европейские правозащитники заявляли, что к Украине из года в год растет количество нарушений прав журналистов.

Мы писали, что украинские власти допускают язык ненависти в отношении журналистов, Так говорится в заявлении европейских правозащитников.

Также в Украине за год выросло число нападений на работников СМИ.