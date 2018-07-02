В Кривом Роге пешеход атаковал водителя автомобиля Audi с флагом СССР на лобовом стекле. Тот в ответ наехал на ногу активисту, после чего скрылся с места происшествия. Об этом сообщает dv-gazeta.info.

Все началось с того, что парень заметил на лобовом стекле запрещенную символику и вызвал полицию. Владелец авто не хотел ожидать приезда полицейских и стремился уехать с места происшествия.

Молодой человек пытался преградить ему путь, но водитель сел за руль и начал движение.

24-летний житель города пытался объяснить владельцу авто, что у него на лобовом стекле запрещенная законом символика, но тот не хотел ничего слышать.

"Я служил в советской армии и имею на это полное право, - заявил водитель, - это моя частная собственность". Затем он сказал парню "Отстань!", сел в машину и начал трогаться. В итоге пешеход получил траму ноги.

Пострадавшего парня увезла "скорая". Его госпитализировали в пятую горбольницу.

Как сообщала "Страна", законодательством Украины предусмотрена уголовная ответственность за распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганду коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов.

Так, полиция открыла уголовное дело из-за парада нацгвардейцев под флагами СССР.

Также "Страна" писала, что в Кривом Роге из-за парада с флагами СССР сняли командира воинской части.