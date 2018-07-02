Украинцы за последние дни начали массово застревать в аэропортах, дожидаясь своих самолетов. Отпускной сезон был омрачен для более чем тысячи туристов. Так, около 160 украинских туристов не могут вылететь домой с отдыха в Пальма-де-Майорка.

Об этом Укринформу сообщил один из туристов, которые не могут вылететь в Украину, Вячеслав Серый.

"Меня зовут Серый Вячеслав, я один из туристов, которые находятся в аэропорту г. Пальма (Пальма-де-Майорка). Тур организован через оператора JoinUP. Вылет должен быть через авиакомпанию "Yanair". Рейс вылета был назначен на 01.07 на 17:40, был перенос рейса, о котором нам сообщили и был организован трансфер. Потом наш турагент сообщил, что рейс опять переносится", - отметил он.

По его словам, порядка 160 человек, среди которых есть дети, находятся в аэропорту с 5 утра, не имея информации, когда будет произведён вылет в Украину.

"Точной информации по вылету нет, еды и воды нам никто не даёт", - подчеркнул Серый.

Он также добавил, что приходили представители аэропорта, которые сообщили, что "нужно ещё подождать, информацию выясняют".

В пресс-службе туроператора JoinUP объяснили задержку с вылетом туристов с Пальма-де-Майорка технической неисправностью самолёта компании Yanair, который должен был отвезти 2-го июля отвезти туристов с Украины на отдых в Пальма-де-Майорку и вернуться с теми украинскими туристами, которые сейчас на островах.

"Мы приняли решение, что рейс из Украины мы отменяем, потому что мы не понимаем, когда он состоится и состоится ли, а для туристов, которые находятся в Пальма-де-Майорка, мы сейчас очень оперативно и всеми силами ищем отель, где они проведут эту ночь и завтра с утра мы совершим вывозной рейс", - рассказала представитель пресс-службы JoinUP Екатерина Резниченко.

Она также добавила, что пока туристы действительно находятся в аэропорту, поскольку разгар сезона и отель найти сложно.

В то же время Резниченко подчеркнула, что вывозной рейс с Пальма-де-Майорка тоже, скорее всего, будет осуществлён авиакомпанией Yanair не раньше завтрашнего утра, но точного времени пока нет. Комментариев Министерства иностранных дел и авиакомпании Yanair о сложившейся ситуации пока получить не удалось.

Как сообщала Страна, во Львове туристы застряли в аэропорту и более шести часов не могут вылететь в Египет.

Мы писали, что из аэропорта "Киев" до сих пор не вылетели два рейса с туристами, купившими туры в Турцию.

Также сообщалось, что в Киев прилетела часть застрявших в Тунисе украинских туристов.