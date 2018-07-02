Во вторник, 3 июля Высокий суд Лондона проведет очередное заседание по иску ПриватБанка против его бывших собственников Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и связанных с ними компаний.

Об этом сообщается в повестке заседаний суда, передает Интерфакс.

Заседание назначено на 12:00 по лондонскому времени (14:00 по Киеву). Судьей в процессе стал Тимоти Фанкорт (Timothy Fancourt).

Привлеченная властями Украины в 2017 году компания Kroll по итогам аудита ПриватБанка подтвердила, что финучреждение до его национализации в конце 2016 года было объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий, что привело к убыткам минимум в $5,5 млрд.

ПриватБанк в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона против Коломойского, Боголюбова и их компаний.

Истец добился, что суд в качестве обеспечительной меры издал приказ о всемирном аресте активов экс-владельцев банка Коломойского и Боголюбова на сумму более $2,5 млрд.

Суд при этом обязал Коломойского и Боголюбова раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, которые непосредственно принимают участие в рассмотрении дела.

Сам Коломойский прогнозирует, что рассмотрение Высоким судом Лондона дела по сути состоится не ранее 2020 года.

Ранее в НБУ заявляли, что экс-владельцы "Привата" выдали 75% кредитов "своим" фирмам.

В прошлом году национализированный "Приватбанк" показал 23 миллиарда гривень убытка.