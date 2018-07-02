В Киеве последний день июня стал самым теплым и дождливым за последние 128 лет. Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского.

В последний день месяца был побит также рекорд по осадкам: их в столице выпало 111 мм, что составило 152 % климатической нормы.

"Причем 30 июня их выпало 68,3 мм, что является наибольшим количеством за 128 лет наблюдений для этого дня", – говорится в сообщении.

Предыдущий рекорд для 30 июня был в 1896 году и составлял 26,8 мм.

Отмечается, что среднемесячная температура воздуха июня в Киеве составила +20,6, что на 2,4 градуса выше климатической нормы.

Жарче всего в столице было 22 июня, когда максимальная температура после полудня поднялась до +30,7 градусов, а холоднее всего было 7 июня, когда минимальная температура под утро опустилась до +8,5 градусов.

Сегодня, 2 июля, в Украине сохраняется дождливая погода в западных (кроме Закарпатской области), северных, а также в центральных регионах. На востоке и юге Украины переменная облачность, без осадков.

Как сообщала "Страна", погода в июле будет колебаться от +10 до тропических +36 градусов.

Также "Страна" писала, что синоптики обещают Украине +41 градус в июле. В некоторых областях будет жарче всего.