Верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Ливии фельдмаршал Халифа Хафтар взял под свой контроль экспорт ливийской нефти. Страна находится в состоянии гражданской войны после госпереворота и убийства лидера ливийской Джамахирии Муаммара Каддафи.

Действия Хафтара, вероятно, усложнят реализацию планов ЕС по созданию в Ливии центров для мигрантов, отметил журналист немецкого издания Tageszeitung Мирко Кайлберт.

"Все больше европейских делегаций ходатайствуют сейчас перед ливийским правительством, ведь более 70% африканских мигрантов прибывают в ЕС через средиземноморский маршрут из Ливии. Однако премьер-министр правительства национального единства Ливии Файез Сарадж вряд ли сможет предложить Еврокомиссии что-то кроме собственной подписи, так как он не располагает ни войсками, ни влиянием на конкурирующие формирования даже в столице - (Триполи - Прим.Ред.)", - отметил Кайлберт.

Вслед за армией и центральным банком расколоться между западом и востоком может теперь и последний нейтральный институт страны, Национальная нефтяная корпорация (NOC).

Вопреки протестам со стороны ЕС и ООН, глава ливийской армии Халифа Хафтар передал NOC, не признанной международным сообществом, контроль над так называемым "нефтяным полумесяцем" - районом, расположенным к западу от Бенгази и занимающим площадь в 400 кв. км, передает издание.

Ранее нефтяные порты были захвачены боевиками Ибрагима аль-Джадрана. По словам Тарика Аль-Джаруши, руководителя комитета парламента по обороне и безопасности, атака Джадрана на район "нефтяного полумесяца" была спланирована иностранными спецслужбами, чьи правительства были недовольны достигнутым в Париже соглашением о проведении в Ливии новых выборов, говорится в статье.

"После военной интервенции России в Сирии роль Москвы в гражданской войне в Ливии на первый взгляд создает впечатление дежавю, - отмечает Кайлберт. - В лице Хафтара Кремль поддерживает пророссийского политика, который вместо переговоров делает ставку на военные успехи. Как и Башар Асад, Хафтар позиционирует себя в роли бастиона против воинствующего экстремизма".

Москва предоставила Хафтару и Ливийской национальной армии примерно $3 млрд, а также направляла в Ливию технических специалистов. В Бенгази задействованы также спецподразделения французской армии. Во время визита итальянского премьер-министра Маттео Сальвини в Триполи за закрытыми дверями обсуждался и вопрос размещения итальянских войск на юге Ливии, сообщил в разговоре с изданием премьер-министр Сарадж.

Реакция от Халифы Хафтара последовала незамедлительно. Глава ливийской армии заявил, что все солдаты, прибывшие в Ливию под предлогом осуществления миграционного контроля, будут рассматриваться как враги, передает издание.

Как сообщала "Страна", сын убитого Муаммара Каддафи баллотируется на президентских выборах в Ливии.

Муаммар Каддафи руководил Ливией с 1969 года. Он погиб в ходе вооруженного переворота и интервенции, которая привела к его свержению и убийству в 2011 году. Его кортеж был разбомблен в ходе операции НАТО, а сам лидер джамахирии непосредственно после этого был схвачен и зверски убит боевиками-исламистами.

Напомним, что в январе в Ливии освободили похищенного украинского врача.