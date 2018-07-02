"Глава ДНР" Александр Захарченко подписал документ, по которому комендантский час на территории "республики" сокращается.

Теперь он установлен с часу ночи и до пяти утра. Раньше он начинался с 23:00, сообщают СМИ "Донецкой народной республики".

В соцсетях жители Донецка пишут, что это произошло после многочисленных жалоб в канцелярию Захарченко.

После 23:00 Донецк обычно "вымирает". Однако при этом вне комендантских часов оказывались службы такси, "скорые", пожарные и т.д.

Ранее в "ЛНР" и "ДНР" отменяли комендантский час лишь на время - например на Новый год или Пасху.

Мы также разбирались, почему на заправках в "ДНР" исчез бензин.