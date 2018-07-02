Набсовет НАК "Нафтогаз Украины" намерен полностью пересмотреть политику компании по выделению вознаграждений и компенсаций. Об этом говорится в письме главы Набсовета Клер Споттисвуд в адрес премьера Владимира Гройсмана.

При этом вознаграждение в размере 46,3 млн долларов за выигрыш спора в арбитраже Стокгольма по контракту с "Газпромом" останется у его получателей.

Живые деньги из гигантской премии уже поступили на счета сотрудникам "Нафтогаза" - Андрея Коболева, Юрия Витренко и еще 39 человек.

Об этом сообщают "Украинские новости".

Споттисвуд пишет, что решение о премии в размере 1% от выигрыша принималось по рекомендации комитета по назначению вознаграждений на основе "тщательного анализа подобных побед в арбитражных судах".

При этом она высказала сожаление, что решение о премии вызвало столь негативный резонанс. Набсовет указывает, что намерен полностью пересмотреть политику компании по выделению вознаграждений.

"Определение такой политики требует учета всех составляющих и времени для того, чтобы заметить ее влияние на эффективность деятельности компании в долгосрочной перспективе. А информацию об отдельных составляющих действительно сложно понять людям, которые не имеют представления о ситуации: нам очень жаль, что в обществе возник негативный резонанс, за который мы берем полную ответственность", - говорится в письме.

Фото: ukranews.com

Как сообщала "Страна", 6 июня Гройсман сообщил, что попросил набсовет "Нафтогаза" пересмотреть решение по премированию правления за победу в Стокгольмском арбитраже над российской компанией "Газпром".

Напомним также, что глава "Нафтогаза" Коболев пригрозил отключить от газа больше сотни городов и сел, если не повысят тарифы.