Спикер Верховной Рады Андрей Парубий объяснил отставку заместителя председателя главы Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Ольги Герасимюк. По его словам, она была вызвана "желанием избежать манипуляций в процессе перелицензирования".

Об этом председатель парламента сообщил в Facebook.

Герасимюк была назначена на должность по квоте парламента.

"Согласен с позицией Ольги Герасимюк, что Нацсовет должен оставаться независимым от любых политических влияний, а также выполнять сейчас свою главную функцию - перелицензирование цифровых лицензий.

Следовательно, с пониманием отнесся к позиции Ольги подать в отставку с должности Первого заместителя Председателя, чтобы обратить внимание на недопустимость любых манипуляций в процессе перелицензирования.

В то же время, подчеркиваю, что госпожа Герасимюк остается членом Нацсовета, предназначенным высшим законодательным органом страны и готова в дальнейшем честно и добросовестно выполнять свои обязанности члена Нацсовета", - отметил он.

Фото: facebook.com/andriy.parubiy

"Страна" разбиралась, почему начали со скандалом увольняться члены Нацсовета по ТВ.

При увольнении Ольга Герасимюк предоставила фотокопию своего заявления об увольнении, в котором отметила "созданные неприемлемые для независимой регуляторной деятельности условия".

Напомним, что Нацсовет, окруженный радикалами, перенес заседание по лишению "Интера" лицензии.