В Киеве на ВДНХ сегодня начинается ежегодный музыкальный фестиваль Atlas Weekend 2018. Он будет длиться 6 дней с 3 по 8 июля. За это время на фестивале выступит более 2 сотен украинских и зарубежных исполнителей и групп, которые будут распределены по семи сценам.

Среди украинских звезд на Atlas Weekend выступят Бумбокс, Pianoбой, 5'nizza, DakhaBrakha, Alyosha, Олег Винник, Tayanna, Христина Соловей, "Антитіла" и другие. Среди зарубежных артистов будут такие звезды, как The Chemical Brothers, Martin Garrix, LP, Nothing But Thieves, Skillet, Lost Frequencies, Kadebostany.

Цены на билеты и правила Атласа

Первый день фестиваля традиционно будет бесплатным. Абонемент на 3 дня, если покупать билет онлайн, стоит 2300-2400 гривен, на все дни - 2700. Входные билеты на отдельные дни стоят 1100-1200 гривен. Отмечается, что в один день заходить на территорию фестиваля и выходить с нее можно лишь до 3 раз.

VIP-билеты стоят 2500-3000 гривен на один день или 6000 гривен – абонемент на все дни.

Кроме того, продаются билеты на два танцевальных вечеринки, которые начинаются в 23.00 5 июля (200 гривен), 6 июля (250 гривен) и 7 июля (400 гривен).

Еще за 500 гривен можно остановиться в кемпинге "Атлас-уикенда" Z-Camp, правда, для этого нужно иметь и билет на сам фестиваль.

При этом на сайте фестиваля отмечается, что купить билеты дешевле, по акционной цене, можно в кассе Atlas или заполнив специальную форму запроса на сайте. Однако уже на месте мероприятия билеты, наоборот, будут гораздо дороже.

Правилами запрещено использование на фестивале дронов и других летательных аппаратов. Также нельзя пользоваться фотокамерами со сменными объективами (без аккредитации) и фотографировать артистов со вспышкой.

Проходить на территорию фестиваля с водой и продуктами питания запрещено. При этом пока не ясно, как будут развлекать гостей мероприятия, кроме, собственно, музыки.

Полное расписание Atlas Weekend 2018

3 июля

Main Stage

15:00 - 15:15 Sender

15:18 - 15:38 DSIDE BAND

15:40 - 15:55 Ингрет

15:57 - 16:08 Sender

16:10 - 16:50 Rumbero's

16:52 - 17:10 Даша Суворова

17:12 - 17:32 Денис Реконвальд

17:37 - 18:07 Alyosha

18:14 - 18:35 Дорош

18:37 - 18:52 Michelle Andrade

19:00 - 19:25 Nikita Lomakin

19:35 - 20:15 Alekseev

20:40 - 21:10 MONATIK

21:20 - 21:50 ВВ

21:55 - 22:15 NK

22:20 - 22:50 MOZGI

23:00 - 23:40 Олег Винник

West Stage

16:10-16:40 Львівський Танцювальний Клуб

17:10-17:40 Гражданин Топинамбур

18:10-19:00 LETAY

19:30-20:30 Мария Чайковская

20:50-21:35 Tayanna

22:15-23:30 Христина Соловій

East Stage

16:10 - 16:40 Kira Mazur

17:10 - 17:50 The Hypnotunez

18:20 - 19:10 Біла Вежа

19:40 - 20:40 Карна

21:00 - 22:00 Kozak System

22:40 - 23:40 СКАЙ

North Stage

16:00 - 16:40 Johnatan Livingston

16:55 - 17:40 СОЮЗ

18:00 - 18:45 Lemojovie

19:00 - 20:15 YUKO

20:30 - 21:30 [O]

21:45 - 23:00 HER

Art Stage

20:00 - 21:00 Брати Капранови

21:10 - 22:10 Іздрик

23:30 - 00:40 Хамерман Знищує Віруси

4 июля

Main Stage

15:30 - 16:20 Selecta

16:30 - 17:20 Sender

17:30 - 18:30 Da Candy

18:45 - 20:00 Lost Frequencies

20:15 - 21:30 Don Diablo

22:00 - 23:30 Martin Garrix

West Stage

16:10 - 16:40 Love'n'Joy

17:10 - 17:50 ARLETT

18:30 - 19:30 Нудли

20:10 - 21:10 Panivalkova

21:20 - 22:00 5'nizza

22:30 - 23:30 Tom Odell

East Stage

15:30 - 16:10 Komissiya

16:40 - 17:40 Веремій

18:20 - 19:20 Элизиум

20:00 - 21:00 Epica

22:00 - 23:00 Skillet

North Stage

15:50-16:20 Феликс Шиндер

16:50-17:20 Каблуками по Брусчатке

17:50 - 18:30 Листи N

19:00-19:45 NRavitsa Planet

20:25 - 21:25 Скрябін

22:10 - 23:20 Друга Ріка

Night Stage

00:00 - 01:00 Mark Devite

01:00 - 02:00 Cyborgs

02:00 - 03:00 Omnia

03:00 - 04:00 KRISTYEN

04:00 - 05:00 Call 062

05:00 - 06:00 Hawkk

GALAXY Night Stage

23:00 - 01:00 Incipience x B Kind

01:00 - 04:00 Criminal Practice

04:00 - 05:00 Animado

05:00 - 06:00 AVC

Art Stage

18:40 - 19:40 Вікторія Дикобраз

19:50 - 20:50 Любко Дереш

21:00 - 22:00 Make Like a Tree

23:30 - 00:30 daKooka

00:40 - 01:40 Василь Васильців

5 июля

Main Stage

17:00 - 17:40 Atomic Simao

18:10 - 19:10 Kadnay

20:00 - 21:00 Pianoboy

22:20 - 23:50 LP

West Stage

15:50-16:20 Zero People

16:50-17:20 Буду

17:50-18:30 The Blackmordia

19:00-19:40 Animal Jazz

20:10-21:00 Vivienne Mort

21:45 - 23:00 Nothing But Thieves

East Stage

15:50 - 16:20 Варта

16:50 - 17:20 АННА

17:50 - 18:30 Morphine Suffering

19:00-19:45 Порнофильмы

20:25 -21:25 Betraying the Martyrs

22:10 - 23:30 Kreator

North Stage

15:15-15:45 The Muss

16:05-16:35 Zageb

17:15-18:15 Sun Groove

18:45-19:45 Tequilajazzz

20:25-21:25 THMK

22:10 - 23:30 WhoMadeWho

Night Stage

00:00 - 01:00 Toki Toi

01:00 - 02:00 MADISON

02:00 - 03:00 MIXMASTER GABBER

03:00 - 04:00 TI.NA

04:00 - 05:00 EWSEI

05:00 - 06:00 Taigai

GALAXY Night Stage

14:00 - 17:00 VideoZhara

23:00 - 00:00 D-White

00:00 - 01:00 Lime Kid

01:00 - 02:00 Tapolsky

02:00 - 03:30 Camo & Krooked

03:30 - 04:30 Vovking

04:30 - 06:00 X-Gun b2b Zago

ArtStage

18:40 - 19:40 Олег Каданов(Оркестр Че)

19:50 - 20:40 Вместо Сна

20:50 - 22:00 Лінія Маннергейма Жадан, Каданов, Турчинов

23:30 - 00:40 Птицами

6 июля

Main Stage

18:20 - 19:20 Арсен Мирзоян

20:00 - 21:00 Сергей Бабкин

22:00 - 23:30 Benjamin Clementine

West Stage

16:00 - 16:30 Ласточка

17:00 - 17:40 Cherokey

18:20 - 19:20 The Elephants

20:00 - 21:00 The Maneken

21:45 - 23:05 Kadebostany

East Stage

15:50 - 16:20 Slow Action

16:50 - 17:20 Robots Don't Cry

17:50 - 18:30 Фіолет

19:00 - 20:00 Пасош

20:40 - 21:40 The Gitas

22:25 - 23:35 Eskimo Callboy

North Stage

15:30 - 16:10 Cianisiy Kafel

16:40 - 17:30 OY Sound System

18:00 - 19:00 ЦеШо

19:40 - 21:10 Dakh Daughters

21:55 - 23:15 Dakha Brakha

Night Stage

00:00 - 01:00 BLUDOV

01:00 - 02:00 SHEEMY

02:00 - 03:00 NGHTMRE

03:00 - 04:00 SELECTA

04:00 - 05:00 CHEROS

05:00 - 06:00 LVL

GALAXY Night Stage

23:00 - 01:00 Pahatam

01:00 - 02:00 Mujuice

02:00 - 03:00 Koloah (Live)

03:00 - 04:00 Kolosova

04:00 - 05:00 Local Coach

05:00 - 06:00 Pan4ez

Art Stage

17:00 - 22:00 День Леся Подеревянского

7 июля

Main Stage

18:30 - 19:20 Epolets

20:00 - 21:00 Бумбокс

22:00 - 23:30 The Chemical Brothers

West Stage

15:30 - 16:20 Zetetics

16:50 - 17:50 The Cancel Band

18:20 - 19:20 Brunettes Shoot Blondes

19:50 - 20:50 Артем Пивоваров

21:30 - 22:30 Луна

East Stage

15:50-16:20 Дай Дорогу

16:50-17:20 Vagabond

17:50-18:20 OSNOVA

18:50-19:30 Нейромонах Феофан

20:10 - 21:10 Пошлая Молли

21:55 - 23:10 O.Torvald

North Stage

15:30 - 16:00 Franco

16:10 - 16:40 TOF

16:50 - 17:20 Yanix

17:30 - 18:20 Ярмак

18:50 - 19:40 Кровосток

20:10 - 21:10 ATL

Night Stage

00:00 - 00:45 Sho

00:45 - 01:30 Shevchuk

01:30 - 03:00 Carnage

03:00 - 04:00 Kemper

04:00 - 05:00 Costa

05:00 - 06:00 Timkov

GALAXY Night Stage

23:00 - 01:00 IV Mickey & Kiddmisha [NONESIDE]

01:00 - 02:00 Votuma [APLAY]

02:00 - 03:00 8Kays [APLAY]

03:00 - 04:00 Taax [APLAY]

04:00 - 05:00 Delta X

05:00 - 06:00 Lostlojic [NONESIDE]

Art Stage

19:50 - 20:50 ДІЛЯ

21:00 - 22:00 Ваня Якимов

23:30 - 00:20 KARIZZA

00:30 - 01:30 Кассандра Римски

8 июля

Main Stage

17:35 - 18:10 Fontaliza

18:40 - 19:20 Bahroma

20:00 - 21:00 Антитiла

22:00 - 23:30 Placebo

West Stage

15:50-16:20 Nizkiz

16:50-17:20 Сансара

18:00-18:40 Соня Сотник

19:10-19:50 Сергей Кузин

20:30 - 21:30 Один в каное

22:05- 23:30 Infected Mushroom

East Stage

15:50-16:20 Niamph

16:50-17:20 Нервы

17:50 -18:30 Wildways

19:00 - 19:50 Louna

20:35 - 21:50 Enter Shikari

22:30 - 23:30 Lacuna Coil

North Stage

16:30 - 17:00 MamaRika

17:10 - 17:40 Qvinta (Mono & Энди & Marul)

17:50 - 18:30 Vnuk

18:40 - 19:30 Курган и Агрегат

19:40 - 20:30 GIGA1

20:50 - 21:50 Face

22:10 - 23:30 ЛСП

GALAXY Night Stage

23:00 - 00:00 Bob Valentinov [Культура Звука]

00:00 - 01:00 Junket live

01:00 - 02:00 SAXR [Культура Звука]

02:00 - 03:00 The Goatphazers

03:00 - 04:00 WANNA WAKE

04:00 - 05:00 MalYar

05:00 - 06:00 Pan4ez

Art Stage

19:00 - 19:50 SayNo

20:00 - 20:50 Анна Кукушкина

21:00 - 21:50 Эс Соя

23:30 - 00:50 Jonych