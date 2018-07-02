Фигурант в деле об убийстве журналиста газеты "Вести" Вячеслава Веремия 2014 года - Юрий Крысин, которому дали 5 лет тюрьмы, не смог принять участие в судебном заседании, поскольку в Дарницком райсуде пропал интернет.

Об этом сообщает журналист Нато Двали на странице в Facebook.

Это шестой раз, когда не смогли зачитать обвинительный акт по делу о пытках на Майдане, в котором в качестве обвиняемых фигурируют Юрий Крысин и его охранник Сергей Чемес.

Технический работник объяснил, что Интернет в здании суда пропал из-за погодных условий.

Защитники Крысина в суд в очередной раз не явились.

Прокурор Юлия Малашич подчеркнула, что в прошлый раз один из адвокатов Игорь Василенко пообещал предоставить суду документы о причинах его отсутствия на прошлых заседаниях, но в этот раз снова не пришел на заседание. Она попросила предоставить Крысину госадвоката. Суд удовлетворил ходатайство.

Малашич в ходе заседания отметила, что защита Крысина пытается затянуть рассмотрение дела.

Следующее заседание назначено на 6 июля.

Фото: Nato Dvali/Facebook

Как сообщала "Страна", адвокатам Крысина суд отказал в закрытом рассмотрении апелляции.

Напомним также, что суд выделил госохрану обвиняемому в убийстве журналиста "титушке" Крысину.