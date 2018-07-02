Астрономы Европейской южной обсерватории зафиксировали рождение внесолнечной планеты. Об этом сообщается на сайте обсерватории.

Исследователи зарегистрировали зарождение планеты у молодой карликовой звезды PDS 70.

С помощью очень болшого телескопа (Very Large Telescope, VLT) в Чили и установленной на нем оптической системы для изучения экзопланет SPHERE астрономы наблюдали PDS 70b - газового гиганта, масса которого в несколько раз превышает массу Юпитера.

Температура на поверхности планеты доходит до 1000°C - это больше, чем на любой из планет Солнечной системы.

Планета расположена в трех млрд км от звезды - примерно на том же расстоянии, что и Уран от Солнца.

Ее формирование началось в околозвездном диске - кольцеобразном скоплении материи вокруг звезды, где могут зарождаться планеты. Изучение PDS 70b позволит узнать больше о ранних этапах формирования планет, полагают ученые.

Фото: eso.org

Как сообщала "Страна", астрономы Индии обнаружили планету в 27 раз больше Земли, но год на ней длится всего 19,5 дней.

Напомним также, что суданский астероид оказался осколком древней протопланеты Солнечной системы.

Также "Страна" писала, что NASA запускает в космос супертелескоп для поиска обитаемых планет.