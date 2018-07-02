Задолженность корпораций и компаний США достигла рекордных $6,3 трлн. после десятилетия политики крайне низких процентных ставок по кредитам (околонулевой учетной ставки рефинансирования центробанка - ФРС США). В эту сумму не входят долговые обязательства банков.

Об этом передает "Минпром" со ссылкой на обзор агентства S&P Global Ratings.

Корпорации США использовали привлеченные долговые средства для масштабных сделок M&A (слияний и поглощений) и выкупа собственных акций.

Теперь, когда Федеральная резервная система США начала повышение учетной ставки, тем самым увеличивая стоимость кредитования в США (учетную ставку) - американские компании могут столкнуться с долговой проблемой. Им придется рефинансировать свои кредиты под все более высокие процентные ставки.

В случае резкого усиления инфляции в США - ФРС ускорит повышение ставок по кредитам и долговая нагрузка корпоративного сектора будет увеличиваться еще быстрее.

"Огромный объем долга американских корпораций должен беспокоить инвесторов, поскольку мы близки к поздним стадиям кредитного цикла в условиях растущих процентных ставок", - заявил аналитик S&P Эндрю Чан.

На конец 2017 г. 1,9 тыс. американских компаний, имеющих рейтинги S&P Global (без учета банков), располагали $2,1 трлн ликвидных денежных активов в резерве. Это на 9% больше показателя на конец 2016 г.

Как выяснило S&P, 1% крупнейших и богатейших компаний контролируют более 50% этого объема денежных средств. При этом более 30% суммы, $800 млрд, приходится на 7 компаний: Apple, Microsoft, Alphabet, Cisco, Oracle, AT&T и Amgen.

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"А так как на волне кризиса и введения протекционистских мер, металл, и зерно всегда дешевеют, наша страна может потерять, как минимум, 20-30% валютной выручки, со всеми вытекающими последствиями - резким ростом курса доллара, галопирующей инфляцией, а то и дефолтом, - говорит экономист Алексей Куш.

Напомним, что американский центробанк в 2017-м трижды поднимал учетную ставку.