Президент России Владимир Путин принял решение о продлении запрета на перевозки ряда товаров из Украины в Казахстан и Киргизию через территорию РФ до 1 января 2019 года.

Об этом говорится в указе Путина.

Ранее "Минфин" сообщал, что ограничения на транзит украинских товаров действуют с января 2016 года.

Они предусматривают, что транзит грузов из Украины (автомобильным и железнодорожным транспортом) осуществляется только с территории Беларуси.

Напомним, что с 6 августа 2015 года в России начал действовать закон, на основании которого продукты из стран, попадающих под действие эмбарго, должны были уничтожать. В частности, запрет ввели на ввоз говядины, свинины, мяса птицы, рыбы, сыров, молока, фруктов и овощей.

Также "Страна" сообщала, что Россия продлила эмбарго на пармезан и европейские продукты до конца 2017 года.

Напомним, с 1 ноября 2016 года Россия официально запретила ввозить на свою территорию украинскую соль.