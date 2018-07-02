В Генеральной прокуратуре Украины составлены сообщения о подозрении двум депутатам Государственной Думы Российской Федерации в совершении ими преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 258-5 УК Украины (финансирование терроризма), сообщает пресс-служба ведомства.

Имена депутатов ГПУ не называет.

"Досудебным расследованием установлено, что два депутата Государственной Думы Российской Федерации, находясь на территории г.Москва, в марте - июня 2014 года с целью материального обеспечения террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" в составе организованной (лидером фракции ЛДПР - Прим. Ред. ) В.Жириновским преступной группы, в которую также вошли отдельные депутаты Государственной Думы Российской Федерации и члены Либерально-демократической партии России, в том числе руководители и представители региональных филиалов партии, действуя публично, с участием представителей "ДНР" в присутствии СМИ призвали граждан Российской Федерации к сбору средств для материального обеспечения "ЛНР" и "ДНР", а также обеспечили размещение соответствующих объявлений на сайтах партии и открытие пунктов на территории России по сбору соответствующих средств", - говорится сообщении.

Также указанные депутаты заключили соответствующее соглашение по материальному обеспечению "ДНР", а также обеспечили предоставление участникам этой террористической организации помещения на территории г.Москва для представительской деятельности.

Также за счет собранных средств указанные депутаты под руководством В.Жириновского, действуя, в частности, по просьбе главы террористической группы "Сомали" Михаила Толстых (позывной "Гиви"), на протяжении 2014-2017 годов осуществили поставку представителям этих преступных формирований 6 транспортных средств российского производства с повышенными проходными и эксплуатационными возможностями, некоторые из которых использовались во время совершения террористических актов против военных и правоохранительных подразделений Украины, в частности на территории Донецкого аэропорта.

"Инкриминируемые депутатам Государственной Думы Российской Федерации уголовные правонарушения предусматривают возможность их заочного осуждения в Украине на срок от 10 до 12 лет лишения свободы", - говорится в информации.

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