Власти России отказались обсуждать статус аннексированного Крыма на переговорах с президентом США. По их мнению, полуостров "является неотъемлемой частью России".

Об этом сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает Интерфакс.

Журналисты напомнили Пескову, что накануне советник президента США Джон Болтон "намекнул, что США открыты к возможности признания Крыма частью России". В связи с этим у пресс-секретаря Путина спросили, с какими ожиданиями идет Кремль на российско-американскую встречу, в том числе по этому вопросу.

"Президент России неоднократно заявлял и разъяснял своим собеседникам, что на повестке дня такого вопроса, как Крым, быть не может и не будет никогда, потому что (аннексированный - Прим.Ред.) Крым является неотъемлемой частью России. Все остальные вопросы - это вопросы консенсуса, вопросы для обсуждений, поисков возможных точек соприкосновения", - сказал Песков.

Он также напомнил, что есть много вопросов, по которым позиции Москвы и Вашингтона диаметральным образом расходятся.

"Но вы видите сейчас, что политическая воля все-таки возобладала и сейчас укрепляется понимание того, что наличие подобных дискуссионных вопросов не должно быть препятствием на пути налаживания и расширения двустороннего диалога, в данном случае - на высшем уровне", - сказал Песков.

В четверг, 28 июня было объявлено, что российско-американский саммит пройдет 16 июля в Хельсинки.

"Глава государства всегда подчеркивает, что он и Россия открыты для диалога и для совместного поиска компромиссов", напомнил пресс-секретарь Путина.

Как сообщала "Страна", Трамп не исключил признание Крыма российским. Президент США добавил, что он с Путиным обсудит конфликты в Сирии и Украине и другие международные проблемы.

Напомним, что в Крыму заявили о многочасовых очередях на пунктах пропуска на полуостров.