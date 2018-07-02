В понедельник, 2 июля, стало известно об экстренной госпитализации известного итальянского певца Тото Кутуньо. Артист попал в больницу из-за проблем с сердцем. Об этом сообщает газета La Repubblica.

Кутуньо находится в больнице в Льеже, в Бельгии. Он должен был выступить в субботу в качестве почетного гостя на фестивале итальянской песни в бельгийском городе Серена, но концерт пришлось отменить.

Уточняется, что 74-летний артиста почувствовал недомогание из-за жары. Сейчас его состояние здоровья медики оценивают как стабильное.

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