В июле на высокогорье Карпат, на границе Закарпатской и Ивано-Франковской областей, выпал снег. В прошлый раз снегопад выпал 23 июня, когда в Карпатах от природной аномалии спасали детский лагерь.

Об этом сообщил один из местных экскурсоводов Сергей Прокоп на своей странице в Facebook.

В доказательство своих слов он выложил видео, снятое накануне на горе Поп Иван.

"Вот так сегодня мело снегом на Черной горе (Поп Иван Черногорский). Погода 1 июля на высокогорье была разной", - отметил он в заметке к видео.

В снегах на высоте в 2 тысячи метров над уровнем моря распустились желтые цветы.

Фото: Сергій Прокоп/Facebook

Напомним, с 30 июня в Украине ухудшились погодные условия: в большинстве регионов страны прошли дожди, местами грозы с сильным ветром и градом.

Как сообщала "Страна", 2 июля в стране удерживается дождливая погода. Осадки ожидаются в западных (кроме Закарпатской), северных, а также в центральных областях. На востоке и юге Украины переменная облачность, без осадков.