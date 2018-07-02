Из бюджета Киевской городской государственной администрации (КГГА) выделят 0,5 млн гривен на командировку двух чиновников КГГА и четверых депутатов Киеврады в Китай.

Об этом передают Украинские новости со ссылкой на текст распоряжения.

Делегация из Киева ознакомится с опытом Китайской Народной Республики в организации выставок, культурных мероприятий и парков, а также - методами предотвращения коррупции в сфере культуры.

Украинские чиновники посетят для изучения и музей гробницы императора Цинь Шихуанди - основателя древнекитайской династии Цинь.

В командировку в Пекин и Сиань со 2 по 9 июля отправятся первый заместитель директора департамента культуры Сергей Анжияк, главный специалист управления международных связей Анна Билокинь, депутаты горсовета Владимир Яловой, Леонид Антоненко, Александр Березников, Олег Бондарчук.

Ориентировочная стоимость командировки составляет 501 891, 20 гривен, вся сумма будет выделена из бюджета города.

Ранее Киевсовет решил музеефицировать артефакты, найденные во время раскопок на Почтовой площади, без разрыва договора с застройщиком территории по инвестиционному соглашению.

Как сообщала "Страна", ЮНЕСКО назвала три новых объекта мирового культурного наследия. "Новинки" расположены в Кении, Омана и Саудовской Аравии.

Напомним, что у Марко Поло отбирают титул первопроходца в Китай.