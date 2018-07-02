Появилось видео, как снайпер расстреливал мэра из Филиппин, пока тот поднимал флаг
На Филиппинах снайпер застрелил мэра города Танаван во время торжественной церемонии поднятия флага. Об этом сообщает CNN.
Мэра Антонио Халили застрелили одним выстрелом в грудь. В это время он стоял рядом с другими госслужащими на церемонии поднятия флага, играл гимн.
Халили скончался в больнице спустя час.
Мэра города воспринимали неоднозначно из-за его активной деятельности по борьбе с наркоторговлей. Когда он возглавил местную администрацию в 2014 году, то провозгласил "нулевую терпимость" к наркоторговле, улицы начали патрулировать вооруженные люди. В результате отслеживания наркоторговцев много подозреваемых были убиты.
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