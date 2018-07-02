В Соломенском районе Киева произошел взрыв на крыше электрички на станции "Киев-Волынский". В результате взрыва пострадал подросток.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

Отмечается, что инцидент произошел на крыше электрички направлением "Киев-Фастов". После взрыва на пути упал обожженный подросток.

Он пребывал в сознании. На место прибыли медики, которые диагностировали у пострадавшего ожоги 50% тела и госпитализировали его.

Спустя несколько минут движение электрички по маршруту возобновилось.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Как сообщала "Страна", на вокзале Киева зацепер катался на крыше поезда и получил ожоги.

Напомним также, что под Полтавой школьник-зацепер остался без стопы на правой ноге.

Также "Страна" писала, как на Львовской железной дороге пришлось остановить поезд из-за банды зацеперов.