Пассажиры киевской электрички услышали взрыв и увидел падающего с крыши зацепера
В Соломенском районе Киева произошел взрыв на крыше электрички на станции "Киев-Волынский". В результате взрыва пострадал подросток.
Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.
Отмечается, что инцидент произошел на крыше электрички направлением "Киев-Фастов". После взрыва на пути упал обожженный подросток.
Он пребывал в сознании. На место прибыли медики, которые диагностировали у пострадавшего ожоги 50% тела и госпитализировали его.
Спустя несколько минут движение электрички по маршруту возобновилось.
Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua
Как сообщала "Страна", на вокзале Киева зацепер катался на крыше поезда и получил ожоги.
Напомним также, что под Полтавой школьник-зацепер остался без стопы на правой ноге.
Также "Страна" писала, как на Львовской железной дороге пришлось остановить поезд из-за банды зацеперов.