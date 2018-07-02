Экс-президент ФФУ Анатолий Коньков заявил, что на чемпионате мира болеет за сборную России.

Об этом сообщает FootballHub в Twitter.

На видеозаписи Коньков говорит о своих футбольных предпочтениях.

Запись опубликовала супруга украинского экс-чиновника Мария на своей странице в соцсети.

Напомним, что экс-президент ФФУ Анатолий Коньков женился прошлым летом. Избранницей бывшего руководителя украинского футбола стала 32-летняя уроженка Узбекистана Мария Раупова, которая моложе Конькова на 36 лет. Пара венчалась в Киево-Печерской Лавре.

Напомним, вчера Россия победила Испанию и вышла в 1/4 финала Чемпионата мира по футболу.

Как сообщала "Страна", Жозе Моуринью оценил шансы России на ЧМ-2018 после сенсационной победы над Испанией.

Ранее "Страна" сообщала, что президент ФФУ задекларировал дюжину дорогих часов и крупные суммы в трех валютах.

 

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