Экс-президент ФФУ заявил, что "болеет, болел и будет болеть за сборную Российской Федерации". Видео
Экс-президент ФФУ Анатолий Коньков заявил, что на чемпионате мира болеет за сборную России.
Об этом сообщает FootballHub в Twitter.
На видеозаписи Коньков говорит о своих футбольных предпочтениях.
Запись опубликовала супруга украинского экс-чиновника Мария на своей странице в соцсети.
Добрий ранок, патріоти— FootballHub (@FootballHub_Ua) 2 июля 2018 г.
Екс-президент ФФУ передає всім палкі вітання pic.twitter.com/1SCqYnn6qI
Напомним, что экс-президент ФФУ Анатолий Коньков женился прошлым летом. Избранницей бывшего руководителя украинского футбола стала 32-летняя уроженка Узбекистана Мария Раупова, которая моложе Конькова на 36 лет. Пара венчалась в Киево-Печерской Лавре.
Напомним, вчера Россия победила Испанию и вышла в 1/4 финала Чемпионата мира по футболу.
Как сообщала "Страна", Жозе Моуринью оценил шансы России на ЧМ-2018 после сенсационной победы над Испанией.
Ранее "Страна" сообщала, что президент ФФУ задекларировал дюжину дорогих часов и крупные суммы в трех валютах.