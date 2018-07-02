Объем частных денежных переводов в Украину в январе-марте 2018 года вырос на 34,2% и достиг 2,614 млрд долларов по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Об этом говорится в данных, опубликованных Национальным банком Украины.

При этом, по данным НБУ, лидером является Польша, переводы из которой в Украину выросли за отчетный период на 44,9% до 865 млн долларов.

Вторую ступеньку рейтинга занимает Россия. Но из РФ объем переводов наоборот снизился на 8,3% - до 300 млн долларов.

Тройку лидеров замыкает США - их объем вырос на 29,7% до 192 млн долларов.

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