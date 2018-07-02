В аэропорту Тираны более сотни украинских туристов ждут самолета-замены - из перевозчик Bravo Airways не смог забрать их оттуда.

Об этом "Стране" сообщил источник в авиакомпании "Хорс", которая выполняет подменный рейс с позывным Fan Air.

"Забираем полный самолет от "Браво". 126 человек", - рассказал работник компании. По его словам, украинцев будут вывозить из Тираны ближе к 17:00.

Как рассказывала "Страна", сотни клиентов Bravo Airways не могут улететь из Туниса, Батуми, Киева и других городов. Это мощнейший за несколько лет авиационный коллапс в Украине.

Мы разбирались с этой ситуацией в материале ""Резервных бортов нет". Почему в Украине и по всему миру застряли тысячи наших туристов".

Компания Bravo и министр транспорта Владимир Омелян заявиляют, что авиарейсы сорвались из-за долга туроператора "Оазис". В свою очередь тот говорит, что у Bravo все время ломаются самолеты, которые перевозчик не в состоянии подменять - из-за изношенности авиапарка.