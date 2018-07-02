30 июня в Киеве на Трухановом острове в водах Днепра прошло таинство крещения верующих баптистов. Событие собрало около 500 участников и своей массовостью привлекло внимание горожан.

Крещение принимали 150 человек из Киева и области. Обряд совершали 24 пастора. Об этом сообщает Радио Свобода.

Баптисты принимают крещение во взрослом возрасте, объясняя это сознательным выбором. На церемонию они одевают белые одежды, символизирующие чистоту и святость перед Богом.

В руках многие участники действа держали розы, которые символизируют Христа. Каждый, кто принимает крещение, предварительно должен покаяться в своих грехах.

Фото: radiosvoboda.org

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