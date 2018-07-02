Правительство продолжает переговоры с Международным валютным фондом относительно приемлемой формулы ценообразования на газ, но окончательной формулы и цены пока нет.

Об этом Владимир Гройсман заявил в интервью "Обозревателю".

"Сейчас ведем диалог. Международные партнеры выдвигают условие, чтобы в Украине была единая цена на газ. Теперь для промышленности она дороже, чем для населения. Мы пытаемся найти формулу, чтобы цена была, с одной стороны, справедливой, а с другой - умеренной для украинских граждан. Никаких цифр пока нет - давайте немножко подождем", - сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

Он выразил мнение, что цена на газ около 10 тысяч гривен за 1000 кубометров, которую теперь платит промышленность, неподъемна для большинства населения.

"Для населения мы ограничили цену 7 тысячами. Международные партнеры считают, что на этом можно делать пересорт, злоупотреблять и порождать коррупцию. И в целом они правы - такие риски есть. Но 10 тысяч - для большинства граждан цена неподъемная", - отметил Гройсман.

"Нет окончательной формулы. Мы ищем варианты с нашими партнерами", - прибавил Премьеры.

Как сообщала "Страна", украинцам отложили повышение цены на газ до 1 августа.

Напомним также, что Гройсман не хочет поднимать цены на газ пока не решится вопрос с антикоррупционным судом и МВФ.