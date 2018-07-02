Европейский Союз предупредил Соединенные Штаты, что установление новых тарифов на импорт автомобилей и автозапчастей нанесет вред американской автомобильной промышленности и, вероятно, приведет к экспортным контрмерам на $294 млрд. Об этом сообщает Reuters.

Европейская комиссия в прошлую пятницу передала Департаменту торговли США 10-страничный документ, в котором указывается, что тарифы на автомобили и автозапчасти являются неоправданными и не имеют экономического смысла.

Департамент торговли 23 мая начал расследование по приказу президента Дональда Трампа, который неоднократно критиковал ЕС за торговый профицит с США и повышение импортных пошлин на автомобили. ЕС имеет 10-процентный налог, по сравнению с 2,5% для автомобилей, прибывающих в США.

Трамп заявил на прошлой неделе, что правительство завершило свое расследование, и предположил, что США в ближайшее время примут меры, а именно введут 20-процентный тариф на все автомобили, собранные в ЕС.

В 2017 году ЕС экспортировал автомобилей в США на 37,4 млрд евро. Евросоюз заявляет, что для некоторых товаров, таких как грузовые автомобили, импортные пошлины США выше.

В своем письме Еврокомиссия отмечает, что компании ЕС производят около 2,9 млн автомобилей в Соединенных Штатах, обеспечивая 120 тыс. рабочих мест - или 420 тыс., если считать автосалоны и автотовары.

В сообщении сказано, что тарифы на автомобили и автозапчасти могут подорвать американскую автопродукцию, наложив большие расходы на производителей в США. ЕС рассчитал, что 25-процентный тариф будет иметь негативное влияние на валовой внутренний продукт в США на сумму $13-14 млрд.

Учитывая возможные контрмеры, наподобие тех, что были применены к существующим импортным тарифам на сталь и алюминий, общий финансовый ущерб может вырасти до $294 млрд - 19% от общего объема экспорта США.

Ранее "Страна" писала о том, что Меркель считает американские пошлины на сталь и алюминий незаконными.

Также мы сообщали, что Трамп пригрозил ввести 20% пошлины на европейские авто.