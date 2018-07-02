Комитет Верховной Рады по нацбезопасности на этой неделе рассмотрит законопроект № 6688 о внесудебном блокировании сайтов. Об этом сообщил секретарь комитета Иван Винник во время заседания согласительного совета парламента 2 июля.

Об этом пишет "112 Украина".

"На этой неделе комитет рассмотрит законопроект № 6688 по установлению эффективного механизма противодействия кибератакам, по противодействию угрозам информационной безопасности в нашей стране, потому что нам действительно нужно внедрить действенные принудительные механизмы закрытия соответствующих серверов, которые осуществляют кибератаки на информационную или киберинфраструктуру нашей страны с целью совершения тяжких или особо тяжких преступлений", - сказал Винник.

Народный депутат также заявил, что документ критикуют безосновательно.

"Это то, что в публичном пространстве получило критику о якобы внесудебном закрытии СМИ. Это полная ложь, потому что глагол "закрытие" в этом проекте вы даже не найдете. То же касается существительного "СМИ" или любых других словосочетаний. Речь идет просто о действенных механизмах защиты нашей инфраструктуры", - добавил Иван Винник.

Напомним, 21 июня 2018 года Верховная Рада включила в повестку дня сессии законопроект № 6688, который предполагает, что информационный ресурс смогут заблокировать на 48 часов "в исключительных неотложных случаях, связанных со спасением жизни людей и предотвращением совершения тяжкого или особо тяжкого преступления"; а по решению следственного судьи, суда, прокурора или же СНБО - на более длительные периоды за размещение "запрещенной информации".

Как сообщала "Страна", Хельсинский Союз требует отклонить законопроект о внесудебном блокировании сайтов.

Напомним также, что в НСЖУ назвали атакой на свободу словазаконопроект о внесудебном блокировании сайтов.

Ранее "Страна разбиралась, зачем власть хочет блокировать сайты без суда.