Экс-премьер-министр Николай Азаров окончательно не смог восстановить себе через суд выплаты украинской пенсии.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на иск экс-чиновника от 21 июня, который Верховный суд не удовлетворил.

"В удовлетворении заявления ОСОБА_1 (Николая Азарова), который действует через представителя – ОСОБА_2 (адвоката Александра Хоменко), отказать", - приняла решение коллегия.

Азаров оспаривал действия Пенсионного фонда о прекращении выплаты ему пенсии.

Он также хотел заставить Пенсионный фонд Украины возобновить выплаты и осуществлять их через отделения "Укрпочты" по месту регистрации.

Азаров просил Верховный суд отменить предыдущее решение суда, который не признал незаконными действия Пенсионного фонда, а лишь обязал рассмотреть его заявление о восстановлении выплат. Он также считал, что суд неодинаково применял одни и те же нормы права в подобных делах.

Однако коллегия не согласилась с его доводами о других делах и признала, что оснований для пересмотра решения на данный момент нет.

Суд отметил, что постановление является окончательным и обжалованию не подлежит. Однако производство может быть возобновлено "со стадии, на которой оно было остановлено".

В сентябре 2016 года вице-премьер Павел Розенко сообщил, что Подольский районный суд Киева обязал Пенсионный фонд возобновить начисление и выплату пенсии Николаю Азарову.

В октябре 2016 года Апелляционный суд утвердил отмену выплаты пенсии Азарову.

Как сообщала "Страна", в "Ощадбанке" у Азарова и Януковича лежит больше миллиарда долларов.