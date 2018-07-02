Авиакомпания Bravo Airways сообщила, что отмена рейсов, в результате чего в аэропортах застряли сотни украиснких туристов, связана с долгом туроператора в 25 миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

"Систематическое невыполнение туроператором OASIS своих финансовых обязательств на протяжении последних двух лет и наращивание финансовой задолженности перед авиакомпанией, которая на 27 июня достигла 25 миллионов гривен, привело к вынужденной отмене рейсов, в результате чего изменилось расписание всех полетов нашей авиакомпании", - говорится в сообщении.

В авиакомпании приняли решение о начале выполнения пяти гуманитарных рейсов за счет авиакомпании с целью обеспечения доставки около 850 пассажиров.

Bravo Airways обещает опубликовать подробное расписание рейсов в ближайшее время после согласования всех необходимых процедурных вопросов, связанных с обеспечением полетов.

Напомним, ранее стало известно, что из столичного аэропорта "Киев" (Жуляны) не летают самолеты авиакомпании Bravo Airways, где с субботы задерживают рейсы и несколько тысяч туристов не могут вылететь, в частности, в Анталию и Батуми.

Как сообщала "Страна", еще десятки украинцев застряли в аэропорту Батуми.