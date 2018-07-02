В понедельник, 2 июля, на чемпионате мира по футболу пройдет матч 1/8 финала Бразилия - Мексика.

"Страна" ведет онлайн-репортаж о поединке, который пройдет в Самаре.

18.18 Лайюн поднял Неймара с газона, который очень медленно поднимался по мнению мексиканского футболиста. Недоволен Неймар такой фамильярностью.

18.17 После забитого мяча бразильцы активизировались, но постепенно мексиканцы пытаются перехватить инициативу, прежде всего разыгрывая стандартные положения.

18.08 Как это было? Неймар отдал пяткой Виллиану у дуги штрафной, тот прокинул себе резко на ход, отрезав защитников по левому флангу ворвавшись в штрафную, и прострелил с левой, а на правом углу вратарской оказался Неймар, который опередил Жезуса и замкнул на дальней! Вот это скорость принятия решений и взаимопонимание!

18.06 - ГОООООООЛ! Блестящая атака бразильцев!

18.04 Бразильцы вышли больше настроенными на результат после перерыва, чем после стартового свистка. Поговорил с игроками Тите.

18.03 Коутиньо выстрелил по воротам Очоа, но голкипер отвел угрозу.

17.59 Ушел с поля ветеран Рафаэль Маркес, не рискует Осорио оставить легенду на второй тайм, понимая что командный результат важнее личных рекордов. Лайюн вышел на поле.

17.50 Статистика первого тайма.

17.46 Счет не открыт, но футбол очень и очень интересный. После стартового взрыва мексиканской команды, равного дебюта встречи, где-то после первой четверти часа инициативой завладели бразильцы, но и мексиканцы не разочаровывают, опасно огрызаясь.

17.45 Свисток рефери фиксирует счет 0:0 по итогам первого тайма.

17.43 При игре в обороне отлично видно, как бразильцы выстраиваются в 4-4-1-1, где выдвинутый вперед - юный Жезус. Нет у пентакампеонов пока центрального нападающего, который бы мог решать игру, зато полузащитников - море. Под ним играет Неймар, который действует пока из глубины и больше слева.

17.42 Довольно далеко от ворот и довольно грубо сыграл Фелипе Луис, заваливший Велу. Второй "горчичник" в матче, на этот раз защитнику сборной Бразилии.

17.39 Сам пострадавший, который чуть не умирал секундой ранее, пробивает мимо.

17.38 Первая желтая в матче. Жестко принял Неймара защитник мексиканцев Альварес, который чаще прочих сталкивается на своем правом фланге с бразильской звездой.

17.34 Виллиан нарочито неторопливо идет к мячу, чтобы подавать угловой. Словно не хочется ему и даже лениво. Убаюкивает такая манера соперников, но не этих - они ждут острой подачи в штрафную, не тот уровень, все-таки.

17.32 Жезус сыграл тонко, убрав двух защитников, пробил, но Очоа - надежен!

17.30 Это была четверть часа, которая прошла при полном преимуществе Бразилии. Сейчас немного упал темп, словно по мановению волшебной палочки. Это Тите дирижирует действиями своих футболистов с тренерского мостика.

17.29 Размашистая атака, с переводом мяча с фланга на фланг удалась бразильцам - Альварес рискнул и в подкате забрал мяч у Неймара. Тот не стал падать на этот раз.

17.28 Опасно откидывал защитник сборной Бразилии мяч назад после скидки Виллиана - дежурил Чичарито, поджидал ошибки и неточной передачи, мог перехватить.

17.27 Горячо в штрафной сборной Мексики - бразильцы не дают сопернику даже вынести мяч.

17.25 Если не получается войти через пас в чужую штрафную, то нужно брать игру на себя - решил Неймар, чей слалом по левому флангу увенчался ударом, который сумел нейтрализовать левой рукой Очоа. Опасно!

17.21 Форвард сборной Мексики Хавьер Эрнандес Балькасар, также известный как Чичарито покрасил волосы перед игрой, чтобы его не узнали защитники соперника, но у них хорошее зрение.

17.18 Если посчитать время владения мячом и удары в створ, то Бразилия доминирует, а вот если посмотреть на опасные моменты, то Мексика уже третий раз опасно прорывается в штрафную номинальных хозяев, но до точного удара дело не доходит по разным причинам.

17.12 Бразилия играет медленно и академично, Мексика старается действовать на контратаках. При таком сюжете много решит кто первым откроет счет.

17.08 Бразильцы же в 1990 году вылетели на этой стадии и это стало самым худшим их выступлением в послевоенной истории.

17.07 Шесть раз подряд мексы заканчивали свои выступления на Кубке мира, достигнув стадии 1/8 финала. Это седьмая подряд попытка с 1990 года, когда они не играли из-за дисквалификации.

17.04 Первая позиционная атака сборной Бразилии, которая сумела сбить стартовый напор мексиканцев.

17.00 - Мексика развела в центре поля. Поехали!

17.00 Посмотрим на статистику лидеров команд Неймара и Хавьера Эрнандеса. Играют не только они на поле, но они многое определяют.

16.58 Сыгран сначала гимн Бразилии, а следом - и Мексики.

16.57 Состав и расстановка футболистов сборной Мексики. Обращает на себя внимание выход на поле Рафаэля Маркеса, который если забьет, то войдет в историю. Он и сейчас уже в истории - легенда мирового футбола, хоть и оказался под санкциями США.

16.55 Состав сборной Бразилии, которую мы будем иногда называть пентакампеонами. Фелипе Луис заменил Марсело и обращает на себя внимание появление Виллиана, которого хорошо знают в Украине.

16.20 В Самаре - настоящий карнавал!

16.00 Стартовые составы. Как видим, Мексика внезапно с первых минут вывела капитана команды Рафаэля Маркеса. Видимо со старта бросают на Бразилию лучшие силы, чтобы устроить футбольный блицкриг.

14.35 На Неймара сборная Бразилии возлагает особые надежды. По мнению главного тренера пенткампеонов Тите, футболист уже полностью восстановился от травмы.

"Мы знаем, какой ценой ему далось возвращение на этот уровень. Он делал все, о чем мы его просили по тактике, защищался, искал момент для гола, дриблинга и много работал с мячом", - прокомментировал коуч бразильцев игру Неймара против сербов.

14.30 Сборная Бразилии вчера провела тренировку на поляне "Самара Арены". Слава Богу Неймар избавился от ужасной прически, которая шокировала миллионы болельщиков. Этот шедевр в соцсетях обозвали "птичьим гнездом из лапши".



Так было

Фото: Twitter

Так стало

Фото: twitter.com/CBF_Futebol

14.25 Поединок пройдет на "Самара Арене" и будет очень сложным для команд. Температура воздуха будет +34 и это скажется на действиях обеих команд.



Тренер бразильцев по физподготовке Фабио Махсереджян заявил, что у "селесао" поэтому на поле выйдет Филипе Луис, а не Марсело.

"По прогнозу погоды во время игры обещают 34 градуса. Также мы столкнемся с высокой влажностью, которая будет изнашивать игроков еще больше", - заявил тренер.

14.20 Матч Бразилия - Мексика рассудит итальянская бригада арбитров. Главный судья: Джанлука Рокки, ассистенты Эленито Ди Либераторе, Мауро Тонолини. Резервный арбитр: Матеу Лаос (Валенсия, Испания)

14.15 Накануне матча полузащитник сборной Мексики Эктор Эррера дал интервью FIFA TV.

"Мы знаем, как сильна сборная Бразилии, команда очень хороша. Но у нас есть огромная вера в себя, и мы очень уверены в том, что можем добиться победы. Мне будет приятно пробиться в четвертьфинал, но в таком случае я не буду чувствовать себя полностью удовлетворенным. Мы хотим выиграть чемпионат мира, и каждый матч - всего лишь шаг к этой цели", - заявил Эррера.

14.10 Фавориты матча, безусловно - пентакампеоны, однако все мы видим, что на этом чемпионате фавориты с блеском прваливают решающие матчи. Вспомнить, хотя бы вчерашний поединок между Россией и Испанией.

А если посмотреть на статистику личных встреч "ацтеков" и "селесао", то она выглядит так.

Фото: fifa.com

14.00 Мексиканцы сотворили пожалуй самую главную сенсацию на этом Мундиале, обыграв в стартовом матче группового турнира чемп ионов мира, сборную Германии. Это поражение стало началом конца для Бундестима, который впервые в своей истории не вышел из группы.