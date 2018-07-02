Известная украинская журналистка и ведущая "Радио Аристократы" Юлия Рукавицына погибла в результате ДТП. Прощание с ней состоится сегодня, 2 июля на Байковом кладбище.

Об этом сообщают родные журналистки на ее странице в Facebook.

В частности, в пятницу, 30 июня на ее странице в соцсети появилось следующее сообщение: "Друзья, сегодня утром Юлашик погибла. Пожалуйста, не звоните мне. Когда будет информация для друзей, я сообщу. Костя".

Фото: facebook.com/julia.rukavitsina

Фото: facebook.com/julia.rukavitsina

Фото: facebook.com/julia.rukavitsina

А спустя некоторое время начали появляться сообщения со словами сочуствия из-за смерти Рукавицыной.

В комментариях друзья и знакомые радиоведущей пишут, что она погибла вследствие ДТП: водитель заснул за рулем.

Фото: facebook.com/julia.rukavitsina

Как сообщала "Страна", ранее в Ровно в ДТП погиб оператор агентства журналистских расследований и пострадала журналистка.

Также "Страна" писала, что смерть журналиста Аркадия Бабченко оказалась спецоперацией.

Ранее мы также писали, что в боях на Донбассе погиб брат Георгия Гонгадзе.