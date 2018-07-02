Сегодня ночью, 2 июля, в Киеве в районе Русановских садов возле лагеря ромов неизвестные напали с битой на местного жителя и избили его. Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

Инцидент произошел около 03:30 часов.

"Потерпевший возвращался из ночного магазина на ул. Центральной Садовой. Когда он проходил мимо лагеря ромов, к нему подбежали несколько человек с битами и сказали что-то вроде: "Нечего ходить тут ночью". Нанесли пару ударов по ногам и плечам, еле удалось сбежать. Полиция только "зафиксировала" объяснения", - сказано в сообщении.

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Как сообщала "Страна", на Закарпатье зарезали женщину ромской национальности.

Также "Страна" писала, что Князев поручил полицейским за выходные пересчитать ромов в Украине и обеспечить их безопасность.

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