В сети пользователи обсуждают видео, снятое в киевском супермаркете "Континент" на Виноградаре. На нем запечатлено, как огромный полосатый кот с аппетитом поглощает колбасу, сидя прямо в витрине, удобно расположившись на мясной продукции. Ролик размещен на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

"На прилавке магазина кошак, не стесняясь, уплетает колбасу за две щеки. Если ест, значит, не все потеряно. Киев, Виноградарь, ул. Свободы, 26, магазин "Континент", - говорится в подписи к видео.

Любопытно, что большинстов пользователей соцсетей вовсе не возмущены действиями попавшего на видео кота. Люди усмотрели позитив в том, что кот "не побрезговал" магазинной колбасой, а значит она таким образом прошла тест на качество.

Фото: facebook.com

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