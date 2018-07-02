На Луганщине у мужчины на железнодорожном вокзале изъяли взрывчатку
Полиция изъяла взрывчатку у мужчины на железнодорожном вокзале в Кременной Луганской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУНП в Луганской области.
"Полицейские изъяли взрывчатку на железнодорожном вокзале у мужчины", - заявили в полиции.
Указано, что во время несения службы на железнодорожном вокзале города Кременная в ходе поверхностного осмотра 33-летнего местного жителя сотрудники полиции обнаружили и изъяли тротиловую шашку.
Фото: lg.npu.gov.ua
Изъятая взрывчатка направлена на экспертизу.
Начато уголовное производство по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса.
Ведется следствие.
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