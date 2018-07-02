В полиции рассказали детали похищения бизнесмена в Киеве, которому удалось сбежать от бандитов
В Киеве похитили 32-летнего бизнесмена. Трое человек в масках ворвались к нему в арендованную квартиру. Об этом сообщает пресс-служба полиции Житомирской области.
Грабители забрали имеющиеся в доме деньги и насильно перевезли его в Житомир, где на протяжении нескольких дней удерживали в гараже.
Похищенному мужчине удалось сбежать 30 июня, он тут же сообщил об этом в полицию.
Вчера ночью 1 июля в одном из сел Киевской области задержали двух человек, среди которых находился организатор похищения. Мужчина является жителем г. Василькова Киевской области, 1988 года рождения.
В настоящее время досудебное расследование проводится по статьям Уголовного кодекса – ч. 3 ст. 189 ("Вымогательство"), ч. 2 ст. 187 ("Разбой"), ч.2 ст. 146 ("Незаконное лишение свободы или похищение человека").
Санкции статей предусматривают ответственность в виде заключения на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.
По предварительной информации, мотивом преступления стали долговые обязательства.
Как сообщала "Страна", под Харьковом задержали педофила, который похитил 9-летнюю девочку и держал ее в котельной.
Напомним также, что полиция задержала похитителей сына ливийского дипломата в Киеве.