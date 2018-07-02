Российская певица Земфира вызвала вызвала неудовольствие некоторых своих украинских поклонников. На фестивале "21 век" в Минске певица вышла на сцену с российским флагом и поздравила всех с победой сборной России по футболу над Испанией.

При этом она посетовала, что не смогла лично досмотреть матч: "Мне пришлось выехать на концерт, интернет был плохой и пенальти я не видела, поэтому счет мне говорили по телефону".

На концерт российской певицы в Минск приехало много украинцев, которые не обратили внимания на эти слова Земфиры. Однако нашлись и такие, кто усмотрел в этом едва ли не личное оскорбление.

"Нужно вовремя уходить"

Александр Лотарев пишет о том, почему разочарован в Земфире: "Короче. Кончено дело не в триколоре. Просто когда выходишь к людям, которые ждали тебя в лужах, под дождем, в грязищи, в июльской минской холодине. К людям, которые приехали из разных мест на нейтральную территорию, чтоб просто услышать гениальные песни, не надо говорить: "Я вынуждена была выезжать на концерт" и петь на отъе*ись.

Рок — это для меня про сопротивление. Нынешняя Земфира — про комфорт и адаптивность. Нужно вовремя уходить, чтоб не превратиться из Цоя в Пугачеву".

Пользовательница Анна Филимонова резко прокомментировала выход Земфиры с триколором: "Земфира спела максимально неудачные 8-9 песен. Вышла во флаге России со словами "Мы вышли из группы на чемпионате мира". Кто "мы" б**ть? Ты не в России. Ты в Беларуси. Зачем ты нас поздравляешь? Мазафака, она вплела поздравления сборной в свои песни. Господи, мы уже поняли, что ты болеешь. Но мы как бы на музыку твою приехали".

Посетительница фестиваля Регина Ахраменюк утверждает, что белорусские слушатели не особо поддержали порыв певицы: "Земфира с российским флагом в руке начала с "Мои тебе поздравления от крошки, от гения...". Местная публика, увы, футбольную эйфорию не поддержала".

Николай Халезин сравнил Земфиру и украинских исполнителей на фестивале: "После того, как на сегодняшнем фестивале 21Век в Минске выступила группа "Бумбокс", и Андрій Хливнюк посвятил песню "Наодинцi" Олегу Сенцову, на сцену вышла Земфира, обернутая в российский флаг.

Если с российского поп-исполнителя стащить ватник, под ним окажется ещё один, только чуть грязнее. Именно так была придумана матрешка".

Блогер Ирина Земляная также разочарована в певице: "Люди не учатся на чужих ошибках. А жаль. Для меня Земфира всё еще в декабре 15го, а для кого-то только сейчас. Ну и ладно. Кстати, здесь тоже из-за флага, как и тогда".

"Вы любите не меня, а какую-то свою идею". Земфира об Украине

В марте 2014 года Земфира удалила со своего сайта все материалы, поставив вместо них одно видео, на котором поет песню "Вiдпусти" лидера группы "Океан Ельзи" Святослава Вакарчука. Запись была сделана в 2008 году на концерте в Киеве. Так Земфира выразила поддержку "Океану Эльзы" в связи с отменой концерта группы в Санкт-Петербурге. В сентябре того же года она исполнила песню "Вiдпусти" на своем концерте в Москве.

В июле 2015 года, когда прошло более года после аннексии Крыма и начала АТО, на фестивале Tbilisi Open Air 2015 Земфира подняла над головой флаг Украины. Во время исполнения песни "Интересно, как ты там" исполнительница взяла у ребят из фан-сектора флаг и привязала его к стойке с микрофоном. После этого певицу раскритиковали в России, в частности, резко об этом поступке отозвался продюсер Иосиф Пригожин.

В декабре 2015 года в одном из интервью певица заявила, что надеется, что между Украиной и Россией наступит мир, и заявила, что обязательно приедет в Украину с концертами – несмотря на то, что в ее тур на 2016 год украинские города не были включены.

В марте 2016 года разгорелся крупный скандал: в Литве на концерте Земфиры слушатели из Украины развернули украинские флаги. Однако певица потребовала убрать флаги, сопроводив свои слова матом. Также она покрутила пальцем у виска и заявила: "Вы любите не меня, а какую-то свою идею".