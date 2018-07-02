Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите НАТО в Брюсселе на следующей неделе будет блокировать любое решение по итогам встречи с Украиной и Грузией. Об этом сообщает Европейская правда.

Министерство иностранных дел Венгрии направило письмо генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, в котором говорится, что Орбан намерен голосовать против любого документа, который предложат членам Альянса к принятию по итогам встречи с украинским и грузинским лидерами.

Это письмо было отправлено через три дня после украинско-венгерской встречи на министерском уровне, которая состоялась в Берегово. После встречи стало известно, что Венгрия отказалась от вето на участие Украины в саммите НАТО.

Кроме того, в Будапеште отказались от ультимативного требования о возврате к прежней языковой системе в образовании. Там наконец согласились с выводами "Венецианки": статью 7 закона "Об образовании" можно выполнить таким образом, чтобы это не вредило национальным меньшинствам - конечно же, в консультациях с представителями этих меньшинств.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто тогда публично предположил, что до завершения саммита прогресс будет еще более выразительным и Венгрия перестанет блокировать также решение Альянса относительно статуса Украины.

Однако через несколько дней в письме венгерский МИД заявил, что встреча с Украиной не принесла успеха. В Будапеште воздержались от комментариев о причинах такой резкой смены своей позиции. Запрос Европейской правды в МИД и в посольство Венгрии в Украине остался без ответа. Правда, опровергать существование такого письма к генсеку НАТО там также не стали.

Не исключено, что конфликт с Украиной стал для Венгрии инструментом в решении другой проблемы - в борьбе за внимание президента США Дональда Трампа. Венгерское вето на сотрудничество с Украиной в НАТО уже помогло Орбану достичь своей цели.

Вашингтон прервал негласный "запрет" на прямое общение с одиозным руководителем Венгрии: Трамп провел телефонный разговор с Орбаном, но целью венгерского премьера была личная встреча с президентом США, Белый дом до сих пор ее не подтвердил.

Ранее "Страна" писала о том, что премьер Венгрии требует выслать всех мигрантов, чтобы восстановить в Европе демократию.

Также мы сообщали, что Венгрия назвала три условия для снятия своего вето с комиссии Украина - НАТО.