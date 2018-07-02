Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова после безуспешных попыток посетить удерживаемых в российских тюрьмах украинцев вернулась в Киев.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

В понедельник, 2 июля, омбудсмен прибыла на заседание Согласительного совета руководителей фракций и групп парламента.

Она отметила, что планирует дать брифинг по итогам своей поездки в Россию.

Кроме этого, сегодня Денисова планирует встретиться с послами стран Европейского Союза в Украине, чтобы проинформировать их о ситуации с ее недопуском к украинским гражданам, которых удерживают в РФ и на оккупированных территориях.

Денисова находилась в России с 14 июня согласно договоренностям президентов Украины и России о посещении заключенных. Ей не удалось посетить ни одного удерживаемого в России гражданина Украины.

Как сообщала "Страна", ранее Денисову не пустили в колонию к Олегу Сенцову "Белый медведь", а мимо нее проехал кортеж российской коллеги Татьяны Москальковой.

Также "Страна" писала, что Денисова назвала формулу обмена заключенными с Россией - 23 на 23.