Словак Юлиус Шуплер возвращается в ХК "Донбасс" и снова будет главным тренером донецкого клуба. Опытнейший 67-летний специалист подписал двухлетний контракт.

Тренерский штаб, который привел "Донбасс" к чемпионскому титулу в сезоне-2017/18 продолжит работу в клубе. Так Сергей Витер станет первым ассистентом Юлиуса Шуплера, еще одним помощником главного тренера будет Игорь Кугут, а Евгений Бруль, как и раньше, будет отвечать за работу с вратарями.

Фото: hcdonbass.com

Юлиус Шуплер уже возглавлял "Донбасс" в сезоне-2012/13. Именно под руководством этого тренера дончане дебютировали в КХЛ. В январе 2013 года, по итогам домашнего Суперфинала Континентального кубка IIHF, "Донбасс" Шуплера выиграл первый в истории украинского хоккея еврокубковый трофей, поочередно переиграв белорусский "Металлург" (1:0), итальянский "Больцано" (3:0) и французский "Руан" (7:1). За победу в Континентальном кубке Юлиус Шуплер награжден президентом Украины орденом "За заслуги" III степени.

За пять лет после своего первого прихода в ХК "Донбасс" Юлиус Шуплер успел поработать главным тренером в словацком "Зволене", был консультантом в национальной сборной Словакии, а также входил в тренерский штаб словацкой команды на чемпионате мира-2017.

В послужном списке Юлиуса Шуплера работа главным тренером в таких клубах как "Динамо" (Рига), "Локомотив" (Ярославль), "Динамо" (Минск), ЦСКА (Москва), "Кошице", "Слован" (Братислава), "Спарта" (Прага), "Дукла" (Тренчин), "Попрад". С 1993 по 1996, а также с 2006 по 2008 годы Юлиус Шуплер возглавлял национальную сборную Словакии.

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