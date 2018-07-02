В райцентре Золочев Львовской области вандалы уничтожили памятник русскому поэту Александру Пушкину. Об этом сообщил городской председатель Золочева Игорь Гриньков на своей странице в Facebook.

"Акт вандализма. В Золочеве вандалы уничтожили памятник Пушкину. Не удивлюсь, если этим воспользуются пророссийские СМИ и это используют в политических целях", - написал он.

По мнению Гринькова, в данном инциденте нет политической окраски.

"Мы с депутатами недавно обсуждали вопрос переименования сквера Пушкина в сквер Памяти Героев. Должны вынести на общественные обсуждения. Предварительно депутаты выступили с инициативой переименовать ул. Пушкина на ул. Бориса Золотника. Мы провели опрос и община высказалась против. Поэтому сейчас улица носит имя русского поэта. Так же планировали обсуждение переименования сквера", - рассказал городской голова.

Также Гриньков утверждает, что в городе нет радикально настроенных граждан.

"Обидно, что такой случай имеет место в Золочеве, ведь у нас нет радикально настроенных активистов. Готовлю обращение в полицию", - подытожил он.

Фото: facebook.com/zolochiv.misto

Фото: facebook.com/zolochiv.misto

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