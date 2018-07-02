Сегодня, 2 июля, на Согласительном совете Рады спикер Андрей Парубий предложил нардепам в ближайший пленарный четверг, 5 июля, уволить членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК), срок полномочий которых истек, и назначить вместо них новых.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

По словам Парубия, заседание Рады в четверг начнется с этого вопроса.

Также Парубий напомнил, что предложил руководителям фракций провести консультации по назначению новых членов ЦИК.

При этом он добавил, что обещал вынести данный вопрос на рассмотрение сессионного зала, даже если компромисс не будет достигнут.

Ранее президент Украины Петр Порошенко рекомендовал 14 кандидатур на 13 мест в ЦИК. В частности, были предложены: Алла Басалаева, Наталья Бернацкая, Михаил Вербенский, Андрей Евстигнеев, Ирина Ефремова, Ольга Желтова, Олег Конопольский, Светлана Кустова, Ольга Лотюк, Виталий Плукарь, Евгений Радченко, Татьяна Слипачук, Леонтий Шипилов, Татьяна Юзькова.

Напомним также, что 18 апреля парламентский комитет по правовой политике и правосудию рекомендовал Верховной Раде рассмотреть представление президента Украины о назначении новых членов ЦИК.

Как сообщала "Страна", в Центризбиркоме 13 членов являются нелегитимными.